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بأقل من 24 ساعة.. ضبط اعتداء جديد على ناقل مياه الديسي
وطنا اليوم-عمان:كشفت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان عمليات تكنولوجيا المراقبة الجوية عن بعد وبالتنسيق مع مركز الملك عبد الله للتصميم والتطوير ( كادبي) تمكنت مجددا من ضبط اعتداء أخر على منظومة مياه الديسي خلال اقل من (24) ساعة بواسطة العبث باحد الهوايات الموجودة على الخط في منطقة صحراوية بالقرب من الجفر حيث تم التنسيق العاجل مع مديرية الامن العام من خلال مركز العمليات والسيطرة وتم ضبط الشخص في الموقع واحالته للمدعي العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
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