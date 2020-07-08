الرئيسية | محليات جابر: موضوع فتح صالات الأفراح يسبب التشنج للجنة الأوبئة

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، ان طرح موضوع فتح صالات الأفراح أمام لجنة الأوبئة يسبب التشنج للأعضاء.

واضاف جابر في تصريحات صحفية، ان مطلب فتح صالات الافراح هو بلا شك حق مشروع، موضحا ان هناك تخوف كبير من هذا القرار، لان ما حدث من انتشار للفيروس في فلسطين والعراق وإيران وباكستان، كان بسبب مثل هذه التجمعات.

وقال جابر ان لجنة الأوبئة مكونة من 25 عضو وهي تناقش الموضوع اسبوعياً، مبيناً ان الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك ورئيس الوزراء ملتزمة بالمصفوفة التي أقرتها، والتي تشير إلى أنه في حال لم تسجل المملكة إصابات محلية لمدة 10 أيام سيتم إعادة النظر في قرار إغلاق صالات الأفراح والمدارس والجامعات.

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