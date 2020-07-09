الرئيسية | محليات بعد تصريحات الغارديان البريطانية : سؤال ناري لرئيس الوزراء

وطنا اليوم-عمان:اثار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز موجة كبيرة من التساؤلات عندما صرح بان اسقاط خيار حل الدولتين من شانه ان يؤدي الى ان يدعم الاردن خيار الدولة الواحدة شريطة ان تكون دولة ديمقراطية تتمثل فيها حقوق الفلسطينيين.

واشتعلت منصات التواصل بنقاش حاد بعد التصريح المنقول عن الرزاز عبر صحيفة الغارديان البريطانية .

وطالب الكاتب الاردني الساخر احمد حسن الزعبي عبر صفحته على فيسبوك باعتذار الرزاز او استقالته لأنه يخالف الموقف الرسمي للمملكة.

وسال السياسي الاردني الدكتور ممدوح العبادي عن ماهية اي زعم بتفويض وتوكيل الشعب الفلسطيني .

وسال الزعبي الرزاز كيف تناقض موقف الدولة الرسمي ؟.

وعبر توتير تفاعل النقاش حول نفس الموضوع ايضا وعلق على توتير مشارك باسم الاصيل ووجه سؤالا للناطق الرسمي باسم الحكومة : معاليك دولة واحدة ولا دولتين مشان نعرف مشان نحكي قدام الناس؟.

وعادت وزارة الخارجية ونشرت تغريده على توتير تؤكد دعم الوزير ايمن الصفدي لخيار الدولتين في كل مباحثات الاردن .

وسجل الرزاز بتصريحاته عبر الغارديان سابقة هي الاولى من نوعها عندما اعلن بان بلاده ستنظر ايجابيا لخيار دولة واحدة ديمقراطية اذا ما قضت حكومة تل ابيب على خيار الدولتين شريطة ان تكون دولة ديمقراطية .

وفاجأ الرزاز جميع الاطراف قبل اندلاع اعتراضات عاصفة عبر المجموعات ومنصات التواصل .

وحاول المعلق والناشط السياسي يونس زهران لفت نظر الرزاز الى ان طرح حل الدولة الواحدة في ظل موازين القوى الحالية ينطوي على تفريط بمبدأ حل الدولتين المدعوم عالميا .

وكان الرزاز قد عاد واصدر تصريحا يخالف مضمون ما نقلته عنه الغارديان معتبرا ان موقف بلاده يدعم خيار الدولتين واذا ما نفذت اسرائيل مشروع الضم فعندها يصبح ل”كل حادث حديث” .

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