الرئيسية | محليات شبيلات للزعبي: انت نقيب المهندسين وليس نقيباَ للمقاولين

وطنا اليوم-عمان:هاجم نقيب المهندسين الأسبق ليث شبيلات نقيب المهندسين الحالي احمد سمارة الزعبي.

شبيلات وصف سمارة الزعبي بانه لم يعد نقيبا للمهندسين، مشيرا الى انه سارع الى التعليق والمشاركة في فعالية احتجاجا على اعتقال احد المقاولين بينما لم يصدر بيانا واحدا على ما يعانيه مهندسو شركة العمران من ظروف صعبة بعد الحجز على أموالها رغم انها شركة ثانوية في مشروع السلط، بينما الشركة الرئيسية جرى فك الحظر عنها.

وخاطب شبيلات نقيب المهندسين بقوله: هل انت نقيب المقاول المتهم وحده أم نقيب الموظفين المهندسين في شركتي أيضا؟

"ربنا يزيد من صداقاتك.. لكن لدي مهندسين يريدون سندا من نقابتهم.

ونبّه شبيلات بلغة قاسية نقيبة المهندسين بالقول: انت نقيب مهندسين وليس نقيبا للمقاولين".

وهاجم شبيلات أداء النقابة في ظل المجلس الحالي وقال: أصبحت نقابة فارغة.

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