الملكة رانيا تزور محمية عجلون وتشارك بصناعة الفخار

وطنا اليوم-عمان:اطلعت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم على الانشطة السياحية التي تقدمها محمية غابات عجلون من خلال منصة "سواح" للسياحة المستدامة وبيت ريف الينابيع في محافظة عجلون.

وخلال زيارة محمية غابات عجلون، استمعت جلالتها إلى شرح من مدير المحمية عثمان الطوالبة ومدير السياحة في المحمية قيس الشواشرة حول المنتجات المحلية التي تتميز بها محافظة عجلون.

وشاركت جلالتها مع أبناء المجتمع المحلي في أنشطة صناعة الفخار التقليدية وفرز العسل وصبه في أواني، بالإضافة إلى صناعة السماق ومنتجات من التدوير.

وفي بيت ريف الينابيع، اطلعت جلالتها على الحديقة وشاركت في عمل الزعتر، واستمعت الى شرح من المدير التنفيذي لمنصة "سواح" سحر برقاوي حول الدور الذي تقوم به المنصة بهدف تسليط الضوء على السياحة المستدامة، حيث توفر المنصة والتطبيق الالكتروني المجال لحجز التجارب السياحية وربط المسافرين بتجارب تراثية متاحة من مزودي خدمات تجارب سياحية مختلفة في الأردن، ويوفر لأهل المجتمعات المحلية فرصة الحصول على مصدر جديد للدخل.

اطلعت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم على الانشطة السياحية التي تقدمها محمية غابات عجلون من خلال منصة "سواح" للسياحة المستدامة وبيت ريف الينابيع في محافظة عجلون.

وخلال زيارة محمية غابات عجلون، استمعت جلالتها إلى شرح من مدير المحمية عثمان الطوالبة ومدير السياحة في المحمية قيس الشواشرة حول المنتجات المحلية التي تتميز بها محافظة عجلون.

وشاركت جلالتها مع أبناء المجتمع المحلي في أنشطة صناعة الفخار التقليدية وفرز العسل وصبه في أواني، بالإضافة إلى صناعة السماق ومنتجات من التدوير.

وفي بيت ريف الينابيع، اطلعت جلالتها على الحديقة وشاركت في عمل الزعتر، واستمعت الى شرح من المدير التنفيذي لمنصة "سواح" سحر برقاوي حول الدور الذي تقوم به المنصة بهدف تسليط الضوء على السياحة المستدامة، حيث توفر المنصة والتطبيق الالكتروني المجال لحجز التجارب السياحية وربط المسافرين بتجارب تراثية متاحة من مزودي خدمات تجارب سياحية مختلفة في الأردن، ويوفر لأهل المجتمعات المحلية فرصة الحصول على مصدر جديد للدخل.