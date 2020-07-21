موجة حر إقليمية واسعة في بلاد الشام والحرارة تقترب من 54 في بغداد

وطنا اليوم-عمان:نعيش في هذه الأيام ضمن فترة ما يُسمى بـ “جمرة القيظ” في الجزيرة العربية، ويبدو أن هذه التسمية ستتضح جلياً في أجواء المنطقة خلال الأسبوع القادم، حيثُ يتوقع اشتداد وطأة الحر بشكل كبير وقد يكون قياسياً في بعض المناطق.

ويتوقع أن ترتفع درجات الحرارة خلال الأسبوع القادم إلى ما يُقارب 54 درجة مئوية في أجزاء مُختلفة من جنوب ووسط العراق بما في ذلك العاصمة العراقية بغداد، وإلى ما يُقارب 50 مئوية في أجزاء من شمال شرق السعودية، و45 مئوية في شمال غرب السعودية.

كما لا يُستبعد ان تُلامس درجة الحرارة حاجز الـ 40 مئوية في العاصمة الأردنية عمّان خلال الموجة الحارة القادمة.

ويُتوقع أن تترافق هذه الموجة الحارّة بتدُفق لتيارات رطبة في طبقات الجو المتوسطة والعالية، ما يعمل على ظُهور السُحُب فوق أجزاء مُختلفة من الجزيرة العربية وبلاد الشام، والتي قد تترافق محليّاً بهُطول زخات من الأمطار في بعض مناطق الجزيرة العربية وأجزاء من جنوب وشرق الأردن خلال ذروة التأثير.

ويُنوه موقع طقس العرب إلى ضرورة:

عدم التعرُض المباشر والطويل لأشعة الشمس، خاصة خلال فترة الظهيرة والعصر

وتجنُب بذل المجهود تحت أشعة الشمس خلال فترة هذه الموجة الحارّة القوية، تجُنباً للإصابة بضربات الشمس.