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الخارجية : سيتم اعادة الطفلة ميار عنكة إلى الأردن
وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز، أن الوزارة على تواصل دائم مع ذوي الطفلة ميار عنكة والتي تتلقى العلاج حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك من خلال السفارة الاردنية في أبوظبي، وأن السفير جمعة العبادي على تواصل دائم مع ذويها ويقوم بتزويد الوزارة بتقارير دورية بهذا الخصوص.
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