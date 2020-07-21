الرئيسية | محليات الخارجية : سيتم اعادة الطفلة ميار عنكة إلى الأردن

وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز، أن الوزارة على تواصل دائم مع ذوي الطفلة ميار عنكة والتي تتلقى العلاج حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك من خلال السفارة الاردنية في أبوظبي، وأن السفير جمعة العبادي على تواصل دائم مع ذويها ويقوم بتزويد الوزارة بتقارير دورية بهذا الخصوص.

وبين الفايز أن سبب عدم عودتها إلى الأردن لغاية الآن كان بناءً على رغبة ذويها استكمال المرحلة الحالية من العلاج في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي حسب ما أفاد به ذويها تنتهي بتاريخ اليوم.

وأضاف الفايز أنه تم التواصل مع ذوي الطفلة ميار لإبلاغهم بأنه تم إجراء الترتيبات الأزمة لعودتها على رحلة يوم 27 من الشهر الحالي حيث أكد ذويها أن هذا الموعد مناسبا.

وكانت مواقع التواصل الاردنية ضجت بمناشدة عائلة الطفلة ميار عنكه للجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ، لجلب الطفلة والتي تعاني من سرطان في الدم ، ومتواجدة حاليا على سرير الشفاء في دولة الإمارات العربية المتحدة .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر