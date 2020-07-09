الرئيسية | محليات حلول لارتفاع منسوب المياه بوسط البلد

وطنا اليوم-عمان:قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، إن الأمانة ستباشر العمل الشهر المقبل لحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه المتكرر في وسط البلد ومحيط منطقة السابع، وذلك تأكيدا لما وعدت به الأمانة في وقت سابق.

وأضاف الشواربة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، أن طرح العطاء لمنطقة وسط البلد ومحيط السابع جاء لعمل حلول جذرية لمعالجة ارتفاع منسوب المياه من خلال طرح المرحلة الأولى للعمل.

وبين أن مشروع عبارة وسط البلد في شارع قريش وشارع الملك طلال سيتم العمل به من خلال إنشاء عبارة صندوقية منفصلة من ساحة النوافير بالقرب من مبنى موظفي أمانة عمان في رأس العين، مرورا بشارع الملك طلال ولغاية مجمع رغدان.

وأوضح الشواربة أن إنشاء العبارة الصندوقية جاء لمعالجة وتسهيل انسياب مياه الأمطار وسرعة تدفق جريانها، مؤكدا أن مدة العمل لإنجاز المشروع ستكون 240 يوما.

وفيما يتعلق بمحيط منطقة السابع (فندق جنيفا)، قال الشواربة، إنه تم إحالة العطاء الخاص بمقطع شارع عبدالله غوشة لإنشاء عبارة صندوقية في الشارع بجانب العبارة القديمة وستمتد بمحاذاة نفق السابع باتجاه تقاطع السابع ومن ثم الانحدار بجانب جسم النفق للوصول إلى مقطع زهران، مؤكدا أن مدة العمل لإنجاز المشروع ستكون 150 يوما.

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