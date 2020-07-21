الرئيسية | محليات تعرفوا على قائمة الدول الخضراء التي سمح الأردن السفر منها وإليها

وطنا اليوم-عمان:أعلنت الحكومة، مساء الثلاثاء، إجراءات الفتح التدريجي للمطارات في الأردن.

وسمحت الحكومة بالسفر إلى الدول الخضراء حول العالم، والتي يصنف وضعها الوبائي ضمن المستقر وغير الخطير.

والدول الخضراء، هي الدول التي يكون فيها الوضع الوبائي منخفض الخطورة، وتنطبق المعايير الدولية عليها، وهي عدد الفحوصات والاصابات والشفاء وغيرها.

والدول الخضراء التي سمح الأردن السفر منها وإليها هي، النمسا، كندا، الصين، قبرص، والدنمارك، إستونيا، جورجيا، وألمانيا، بالإضافة إلى جرينلاند وآيسلندا وإيرلندا، وإيطاليا ولاتفيا، وليتوانيا، وماليزيا ومالطا.

كما تشمل القائمة كل من نيوزيلندا والنرويج وسويسرا، بالإضافة إلى تايوان وتايلند.

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