الرئيسية | محليات سيف يعلن الاجراءات بشأن المسافرين عبر المطارات

وطنا اليوم-عمان:قال وزير النقل خالد سيف إن فتح المطار سيكون بتدرج وسيتم تقييم العملية بشكل منتظم.

وأضاف أن أولوية الحكومة هي حماية صحة المواطنين، والبقاء على السيطرة في الوباء، مشيراً إلى أن الطيران هو محرك أساسي للاقتصاد، لكنه لن يكون كما كان في السابق.

وبين أن اجراءات ما قبل السفر يطلب من المسافر تعبئة نموذج البيان الصحي التعهدات المطلوبة والمعلومات الشخصية والأماكن التي سيقيم بها، ووفق نموذج الكتروني على موقع زور الأردن، ويجب أن يتم تعبئتها قبل 24 ساعة من السفر، وسيحصل المسافر على كود الكتروني لمسحه وسحب المعلومات الموجودة به.

ولفت إلى أن المسافر عليه اجراء فحص كورونا قبل 72 ساعة من موعد السفر، وتحميل تطبيق أمان الذي سيتم التفتيش عليه، وبوليصة تأمين صحي قابلة للاستخدام في الأردن، كما سيقدم المسافر اثبات اقامة لمدة 14 يوما في بلد القدوم، وذلك في حال قدم ترانزيت من دولة غير خضراء، وسيجرى للمسافر فحص كورونا وسيبقى في المطار لحين ظهور النتائج، خلال الأسبوع الأول.

وأشار إلى أنه قد يطلب من المسافر توقيع تعهد خطي بمكوثه 14 يوماً في دولة خضراء، وسيقوم المسافر فور وصوله باجراء فحص حرارة، والمرور في الماسح الحراري، وسيتم اجراء فحص كورونا هناك.

وأكد وجود 12 وحدة لأخذ العينات، و22 كشك للمختبر واظهار النتائج، وقاعة الانتظار تتسع لـ 530 شخصاً، وتم وضع حواجز بلاسيتيكية عند اجراء المعاملات في المطار.

وشدد على اتخاذ اجراءات السلامة العامة في المطار واستمرار عمليات التعقيم بشكل مستمر، وسيتم فصل مقاعد الجلوس بعلامات واضحة، ومكبات للوازم الوقاية الشخصية.

ونوه إلى أن قرار تشغيل المطار لا يتم اتخاذه بمعزل عن الدول الأخرى، حيث تنسق وزارة الخارجية مع الدول الخضراء حتى يكون هناك موافقة من الطرفين.

وقال رئيس هيئة تنشيط قطاع السياحة، عبد الرزاق عربيات، الثلاثاء، إن الأردن سيشهد حركة سياحية تدريجية، وفق إجراءات مشددة.

وأضاف عربيات خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، أن إعلان الأردن كوجهة سياحية آمنة يدعم توجهنا لعودة القطاع السياحي.

وأوضح أن حركة السياح في المملكة ستكون وفق ضوابط تضمن السلامة العامة.

وأشار إلى أن 36 ألف أردني شاركوا في برنامج "أردننا جنة" للسياحة الداخلية.

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