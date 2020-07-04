الرئيسية | محليات العضايلة يعلن عودة الفتح التدريجي للمطارات وحركة السفر

وطنا اليوم-عمان:أعلن وزير الدولة لئؤون الإعلام أمجد العضايلة اليوم الثلاثاء، عن الفتح التدريجي للمطارات وفق إجراءات ومتطلبات وقائية صحية شاملة وعلى مجموعة محددة من الدول وفقا تصنيف الحالة الوبائية فيها.

وأشار العضايلة إلى أن استئناف السفر وفق معايير تضعها وزارة الصحة، ولجنة الأوبئة وخلية الأزمة.

وفتح المطارات والسماح بحركة السفر والطيران سيكون وفق ضوابط هو من إجراءات المرحلة “معتدلة الخطورة”، المشار لها باللون الأزرق في خطة فتح القطاعات ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا التي أعلنتها الحكومة في 4 حزيران.

وأضاف العضايلة أن التوصل لفتح المطارات جاء نتيجة جهود قامت بها العديد من الجهات الحكومية والرسمية.. وزارات الصحة، والنقل، والسياحة والخارجية، ولجنة الأوبئة وخلية الأزمة التي تضم ممثلين عن جميع مؤسسات الدولة المعنية بأزمة كورونا وتبعاتها

وكان الأردن توقف حركة الطيران التجاري للمسافرين بتاريخ 17 آذار كإجراء لحماية المواطنين والحد من انتقال العدوى الخارجية.

وتستند عملية الفتح التدريجي للمطارات وحركة الطيران وفق العضايلة إلى محورين:

المحور الأول: تحديد الدول التي يمكن السفر منها وإليها في هذه المرحلة وفق نظام لتصنيف الحالة الوبائية للدول، وهو نقطة الانطلاق في منظومة العمل هذه والصفراء التي يتطلب السفر منها وإليها المزيد من الإجراءات الوقائية، والحمراء التي يخضع السفر منها وإليها لمتطلبات صحية ووقائية إضافية.

المحور الثاني:

هو مجموعة المتطلبات والإجراءات الصحية والوقائية والتنظيمية التي تحكم المسافر والزائر، من لحظة بدء التحضير للسفر للحظة الوصول للأردن ومغادرة المطار. وذلك لحماية صحته، وصحة المتعاملين معه، والحد من وصول العدوى خارجياً للأردن.

ويتمثل ذلك بفتح المطارات وحركة السفر وفق الآلية التي نعلنها اليوم خطوة أولى وضرورية تسمح لنا البدء بتنسيق ثنائي مع دول القائمة الخضراء لتسيير الرحلات من وإلى الأردن. وأولوية ستكون آلية السفر للأردنين والزائرين من قائمة الدول الخضراء. كمرحلة أولى تجريبية تخضع للتقييم.

مؤكدا أن الحكومة تعمل لتسيير الرحلات خلال النصف الأول من آب القادم، إذا ما تمكنا بإذن الله من استكمال التنسيق الثنائي مع هذه الدول وتأكيد موافقتها على الإجراءات المتبعة، والاتفاق على التعامل بالمثل من حيث هذه الإجراءات.

وأوضح العضايلة ان استمرار فتح المطارات وحركة الطيران سيخضع لتقييم مستمر وتقدير لخطورة الحالة الوبائية ويتم تعديله توسعا أو تضييقاً بحسب مستجدات الحالة الوبائية داخلياً في الأردن، وأيضاً في الدول المسموح السفر منها وإليها. بإلإضافة لزيادة عدد رحلات عودة الأردنيين من دول أخرى خارج القائمة الخضراء، وفق متطلبات الحجر والوقاية الصحية المعمول بها.

مؤكدا أن عودة الأردنيين هي دائماً أولويتنا الأولى، وإعلان اليوم سيتيح للأردنيين المتواجدين في دول القائمة الخضراء العودة للأردن بيسر أكبر، وتحديداً الدول الخضراء التي بينها وبين الأردن رحلات مباشرة.

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