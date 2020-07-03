الرئيسية | محليات مصدر: الرزاز سيعلق على مقابلة الغارديان البريطانية

وطنا اليوم-عمان:أكدت مصادر ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز سيتحدث اليوم عن موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية.

وقالت المصادر ان حديث الرزاز جاء عقب نشر مقابلته مع صحيفة الغارديان البريطانية وتفسير البعض الخاطئ لما جاء في المقابلة ومحاولتهم التشكيك بالموقف الاردني.

وتابع المصدر ان الرزاز سيعلق على موقف الاردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضة لعملية الضم، بما يحفظ حق الشعب الفلسطيني من اقامة دولتهم وعاصمتها القدس.

وقال رئيس الوزراء ، عمر الرزاز، إنه في ظل تعثر مساعي حل الدولتين منذ عقود، فإن الأردن قد يدعم إنشاء دولة فلسطينية - إسرائيلية واحدة، شريطة أن تمنح حقوقا متساوية للجميع.

وأوضح رئيس الوزراء في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن بلاده تنظر إلى هذه الخطوة بشكل إيجابي شريطة أن تكون الدولة، التي سيتم إنشاؤها ديمقراطية وأن يتمتع الشعبان بحقوق متساوية.

وأضاف "أنت تغلق الباب أمام حل الدولتين، لذا يمكنني بالتأكيد أن أتفحص بشكل إيجابي اقتراح دولة ديمقراطية واحدة".

وتابع الرزاز: "لكن لا أحد في إسرائيل يتحدث عن ذلك، ولا يمكننا تجميل ما يفعلونه. من يتحدث عن دولة واحدة؟ إنهم يتحدثون عن الفصل العنصري بكل معنى الكلمة".

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيليين قائلا: "نعم، دعونا ننتقل إلى حل الدولتين، لكن لن يتم تنفيذه"، "لذلك دعونا نعمل معا من أجل حل الدولة الواحدة".

وحذر رئيس الوزراء من أن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية يمكن أن تتسبب في موجة جديدة من التطرف في الشرق الأوسط.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر