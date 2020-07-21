الرئيسية | محليات المراقبة الجوية تضبط اعتداء على ناقل مياه الديسي

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة المياه والري / سلطة المياه انها تمكنت بواسطة تكنولوجيا المراقبة الجوية عن بعد وبالتنسيق مع مركز الملك عبد الله للتصميم والتطوير ( كادبي) من ضبط اعتداء على منظومة مياه الديسي بواسطة العبث باحد الهوايات الموجودة على الخط حتى تتسرب المياه ويتم التعبئة منها لاغراض سقاية الاغنام وتعبئة الصهاريج في منطقة الجفر حيث تم التنسيق العاجل مع مديرية الامن العام من خلال مركز العمليات والسيطرة وتم ضبط الشخص في الموقع بالجرم المشهود والتحقيق مازال جاريا لكشف كافة ملابسات القضية .

وافاد مصدر مسؤول ان تكنولوجيا المراقبة الجوية عن بعد اكدت عملية اعتداء بالبث الحي في منطقة صحراوية في الجفر حيث تم مشاهدة شخص يخرج من سيارة لاند كروز تويوتا توقفت بالقرب من احدى الهوايات المخصصة لتخفيف الضغوط على امتداد الخط الناقل لمياه الديسي وبالمتابعة تبين قيام الحدث الذي يبلغ من العمر (16) عام يدعى ( ع.م.ق.أ.ش) بالقيام بفتح الهواية بطريقة مبتكرة والمياه بدأت تتسرب بكميات كبيرة الى المنطقة لسقاية الاغنام حيث تم التنسيق بشكل فوري مع الاجهزة المختصة في مديرية الامن العام وداهمت الموقع بشكل سريع فرق امنية من شرطة البادية الملكية / مركز امن بادية الجفر وتم ضبط الحدث والسيارة بالموقع بالجرم المشهود وتوديعه الى المركز الامني وتحويله الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بالمقتضى .

واوضح المصدر ان المياه كانت تتسرب من الخط بكميات كبيرة بهدف سقاية الماشية في المنطقة وانسيابها الى الاودية المجاورة مؤكدا ان ضبط الامر بشكل سريع اسهم بعدم خفض حصة المياه المخصصة لعدد من المناطق وحرمان مناطق اخرى من حصصها الكافية من مياه الشرب لو لم يتم اصلاحها بشكل عاجل مشيدا بالاستجابة الفاعلة والفورية من الجهات الامنية المختصة لضبط اي اعتداء معربا عن الشكر والتقدير على الجهود الدؤوبة التي تقوم بها بحق المخالفين.

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