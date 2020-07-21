الرئيسية | محليات الرزاز: الاردن لن يصبح فلسطين ونحن ندعم خيار الدولة الواحدة

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية، إن الأردن قد يدعم إقامة "دولة واحدة - إسرائيلية - فلسطينية" وقد ينظر لها بإيجابية.

وأكد الرزاز في تصريحات خاصة بالصحيفة، أن بلاده تنظر إلى هذه الخطوة بشكل إيجابي شريطة أن تكون الدولة التي سيتم إنشاؤها ديمقراطية وأن الشعبين يتمتعان بحقوق متساوية.

وأضاف "انت تغلق الباب أمام حل الدولتين، لذا يمكنني بالتأكيد أن أتفحص بشكل إيجابي اقتراح دولة ديمقراطية واحدة". "لكن لا أحد في تل أبيب يتحدث عن ذلك ، ولا يمكننا تجميل ما يفعلونه. من يتحدث عن دولة واحدة؟ إنهم يتحدثون عن الفصل العنصري بكل معنى الكلمة".

ودعا رئيس الوزراء الأردني جمهور الكيان قائلا: "نعم ، دعونا ننتقل إلى حل الدولتين ،لكن لن يتم تنفيذه" ، "لذلك دعونا نعمل معًا من أجل حل الدولة الواحدة".

وجاءت اقوال الرزاز على خلفية رغبة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تطبيق السيادة على أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، وهي خطوة قال الرزاز إنها ستسبب موجة جديدة من التطرف في الشرق الأوسط.

وأكد الأردن في أكثر من مناسبة رفضه خطة الضم التي يسعى نتنياهو لتطبيقها.

وأوضح الرزاز: "كما نرى ، فإن أي شيء أقل من حل الدولتين لن يدفع الأردن والفلسطينيين وإسرائيل فحسب ، بل المنطقة والعالم كله إلى حالة من الفوضى".

وتابع "نحن ضد الاجراءات الأحادية وضد الضم".

وأكد رئيس الوزراء أن الأردن لن تستوعب الفلسطينيين وتصبح دولة فلسطينية ، كما تقول مصادر يمينية متطرفة في الكيان.

وقال "لن نسمح بنقل الفلسطينيين إلى أراضينا ولن نصبح فلسطين...ولن نتخلى عن مسؤولية الأردن عن الأماكن المقدسة في القدس. هذه الأشياء الثلاثة واضحة لنا."

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