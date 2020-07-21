الرئيسية | محليات حملة أمنية على المطلوبين في وسط البلد بعمان

وطنا اليوم-عمان:نفذت الأجهزة الأمنية، في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان حملة أمنية شديدة على المطلوبين المصنفين بـ "الخطرين".

وضبطت الأجهزة الأمنية العديد من الأشخاص المطلوبين وذو الاسبقيات الجرمية ويهددون المواطنين والسلم المجتمعي.

وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت الأحد الماضي أنها أعدت خططاً أمنية تشترك بها كافة الإدارات الجنائية ( البحث الجنائي، الأمن الوقائي، مكافحة المخدرات) ومديريات الشرطة والمراكز الأمنية لتنفيذ حملات أمنية مكثفة على المجرمين من ذوي الاسبقيات الجرمية ممن ما زالوا يمارسون نشاطاتهم الجرمية ويهددون المواطنين والسلم المجتمعي.

وأكد أن هذه الحملات تهدف لضبط كافة اشكال الجريمة وضبط وإيقاف كل من يقوم بارتكاب الجريمة او التهديد بارتكابها او محاولة فرض اتاوات على المواطنين تحت التهديد خاصة من قبل الأشخاص ذوي الاسبقيات الجرمية وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية بحقهم وبما يضمن عدم ارتكابهم لأعمالهم الجرمية وأعمال البلطجة والتعدي على الآخرين مستقبلاً.

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