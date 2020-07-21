الرئيسية | محليات إكراميات نقدية لذوي الشهداء بالعيد

وطنا اليوم-عمان:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أنها ستقوم بتكريم ذوي شهداء القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والاجهزة الامنية بمناسبة عيد الاضحى المبارك من خلال دفع الإكراميات النقدية السنوية إحتفاءً بهذه المناسبة وتكريماً لشهداء الوطن والواجب واعتزازاً وافتخاراً بما قدموه من تضحيات جليلة فداءً للوطن وتأديتهم للواجب المقدس.

وقالت القيادة العامة إنه على ذوي شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية (المعنيين بالقبض) التفضل بمراجعة فروع ( البنك العربي الاسلامي الدولي ) في مختلف محافظات المملكة مصطحبين معهم الإثباتات اللازمة لإستلام المخصصات المالية إعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 23/7/2020 .

للإستفسار الإتصال على هاتف رقم (0772700300+ 5002909/06) مديرية شؤون الأفراد/شعبة المساندة الإجتماعية والشهداء والمصابين.

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