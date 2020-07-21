|
إكراميات نقدية لذوي الشهداء بالعيد
وطنا اليوم-عمان:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أنها ستقوم بتكريم ذوي شهداء القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والاجهزة الامنية بمناسبة عيد الاضحى المبارك من خلال دفع الإكراميات النقدية السنوية إحتفاءً بهذه المناسبة وتكريماً لشهداء الوطن والواجب واعتزازاً وافتخاراً بما قدموه من تضحيات جليلة فداءً للوطن وتأديتهم للواجب المقدس.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|