الرئيسية | محليات إغلاق نحو 2400 منشأة مخالفة منذ بدء كورونا

وطنا اليوم-عمان:أغلقت لجان التفتيش المشتركة والجهات الرقابية المعنية نحو 2400 منشأة؛ لمخالفتها إجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية، والتشريعات وأوامر الدفاع منذ بدء فرض حظر التجول جراء جائحة كورونا، وحتى الثلاثاء بحسب مدير مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة علي طلافحة.

وقال الطلافحة إن فرق الرقابة المشكلة من عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية نفذت أكثر من 2800 جولة رقابية في مختلف المناطق تم خلالها ضبط عدد من المخالفات لإجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع.

وأضاف الطلافحة أن عدد المنشآت التي زارتها لجان التفتيش المشتركة والجهات الرقابية المعنية للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية وأوامر الدفاع منذ فرض حظر التجول، تجاوز 170 ألف منشأة في مختلف المناطق.

وأوضح أن الجولات الرقابية تضم لجانا مشتركة من الوزارات والجهات الحكومية المعنية مثل وزارات الصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة والبيئة والسياحة والإدارة المحلية وأمانة عمّان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وتهدف الجولات التأكد من التزام المنشآت بإجراءات السلامة العامة بخاصة استخدام أجهزة السلامة كالكمامات والقفازات وتوفير مستلزمات التعقيم ومراعاة التباعد بين الزبائن.

ويفرض أمر الدفاع رقم (11)، عقوبات على كل منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمامات، أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.المملكة.

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