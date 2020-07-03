الرئيسية | محليات ترجيح تثبت أسعار المحروقات نهاية الشهر

وطنا اليوم-عمان:رجح مصدر مطلع في قطاع الطاقة أن تقوم الحكومة بتثبيت أسعار المحروقات نهاية الشهر الحالي .

وبين المصدر في تصريح ان تقلبات أسعار البترول ارتفاعا او انخفاضا لا تعني تأثر المشتقات النفطية بشكل مباشر وسريع بتقلبات أسعار أسواق النفط العالمية صعودا أو هبوطا، لافتا إلى أن أسعار المشتقات تحافظ على استقرار اسعارها لعدة أيام من تغير الأسعار عالميا.

وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان العديد من المواطنين يقرؤون التقلبات التي تحدث على أسعار النفط بصيغة التأثر المباشر، وانه بمجرد نزول أو صعود سعر برميل النفط لابد أن تنعكس التسعيرة الجديدة مباشرة على أسعار المشتقات النفطية.

واضاف أن عقود شراء البترول تتم على مدد زمنية طويلة الأمر يؤثر على التسعيرة لعدة أيام.

وأشار المصدر الى أن الأسبوع الأول من هذا الشهر شهد ارتفاعا في أسعار النفط على وقع الترويج لاتفاق نفطي روسي أميركي، فيما انخفضت اسعار النفط عالميا في الأسبوع الثاني في ظل الحديث زيادة انتشار حالات الكورونا وبخاصة ظهور بعض الحالات الجديدة في الصين الأمر الذي تسبب في مخاوف من احتمال حدوث اغلاقات في العديد من دول العالم، مما اثر في هبوط أسعار النفط عالميا. ولفت المصدر الى أن الأسبوع الثالث شهد ارتفاعا ضئيلا اسعار البترول الخام، مستبعدا تأثير هذا الارتفاع على أسعار المشتقات النفطية خلال الأسبوع الثالث، متوقعا ان تؤدى التقلبات المتعدلة التي شهدتها اسعار النفط خلال الشهر الحالي الى تثبت تسعيرة المحروقات للشهر القادم.

وكانت النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة أمس قد ذكرت أن أسعار النفط الخام برنت ومشتقاته شهدت انخفاضا طفيفا على أسعار معظم المشتقات النفطية وارتفاع طفيف لأسعار النفط عالميا في الأسبوع الثالث من شهر تموز.

وأشارت النشرة الى انخفض أسعار المشتقات النفطية عدا الكاز عالميا خلال الأسبوع الثالث من شهر تموز الحالي مقارنة مع معدل أسعارها للأسبوع الثاني.

وبينت البنزين أوكتان 90، سجل سعر بلغ 6ر380 دولار للطن مقابل 6ر384 دولار في الأسبوع الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 1ر1% كما انخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 8ر407 دولار للطن الى 2ر396 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 8ر2%. أما سعر الديزل فانخفض من 6ر371 دولار للطن الى 1ر368 دولا للطن وبنسبة انخفاض بلغت 1%، أما سعر الكاز فقد أظهر ارتفاعا طفيفا هذا الاسبوع مسجلا سعرا بلغ 3434 دولار للطن مقابل 8ر340 دولار وبنسبة 0.6%.

وقالت النشرة الاسبوعية ان سعر زيت الوقود فقد حقق انخفاضا طفيفا بنسبة 0.2% حيث انخفض من 3ر249 دولار للطن الى 7ر248 دولار في الأسبوع الثالث من الشهر.

ولفتت إلى استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر تموز عند 345 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر حزيران الماضي والذي بلغ 335 دولار.

وكان سعر خام برنت ارتفع في الأسبوع الثالث الى 9ر43 دولارا للبرميل مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 2ر43 دولارا.

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