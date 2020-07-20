 وطنا نيوز -عاجل/اردنيون يناشدون رئيس الوزراء التدخل لاعادة اموالهم من البنك العربي فرع لبنان
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عاجل/اردنيون يناشدون رئيس الوزراء التدخل لاعادة اموالهم من البنك العربي فرع لبنان
التاريخ : 20-07-2020 11:09:02 المشاهدات: 1392

وطنا اليوم- ناشد العديد من المواطنين دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الضغط على إدارة البنك العربي في عمان  لاستعادة اموال الاردنين التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات من فرع البنك العربي في لبنان باعتباره بنك عالمي وإدارته قي عمان وسبق ان عوض عملائه نتيجة احداث طارئة في الماضي.

ويقول المودعون ان لهم حسابات تجارية جاري مدين لتغطية انشطتهم التجارية في لبنان الشقيق وان هذه الاموال لم توضع كودائع من أجل تحصيل الارباح، وكانوا قبل احداث لبنان الاخيرة يحولون مبالغهم ويسددون التزاماتهم بكل سهولة كون البنك العربي مقره الرئيسي في عمان واموالهم في فرعه بلبنان.

وكان عدد كبير من عملاء البنك قد راجعوا الادارة ولكنهم لم يحصلوا على اي ضمان لاعادة اموالهم الى عمان وقد يتسبب ذلك بفقدانهم رؤوس اموالهم التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات وفي حال اعادتها ستعمل على انعاش السوق وتعزيز السيولة النقدية في الاقتصاد الاردني.


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