 وطنا نيوز -الرفاعي يحاضر في الجمعية الاردنية للعلوم السياسية عن أثر كورونا على النظام الدولي
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الرفاعي يحاضر في الجمعية الاردنية للعلوم السياسية عن أثر كورونا على النظام الدولي
التاريخ : 20-07-2020 10:43:17 المشاهدات: 1567

وطنا اليوم- استضافت الجمعية الاردنية للعلوم السياسية معالي الدكتور طالب الرفاعي المدير السابق لمنظمة السياحة العالمية يوم الأحد الموافق ١٩/٧/٢٠٢٠ وتحدث خلال اللقاء عن تجربته في العمل في المنظمات الدولية ودور كورونا في التأثير على النظام الدولي و دور السياحة في العلاقات بين الدول والاهتمام  بالسياحة وابعادها السياسية والاقتصادية.

وقدم المحاضر د.محمد المصالحه رئيس الجمعيه الذي أشار إلى أهمية التنظيم الدولي  منذ انشاءه قبل أكثر من قرن لتعزيز التعاون الدولي، مبينا خطورة المواقف  التى تبنتها الاداره الاميركيه  الحاليه في الاستخفاف بالقانون  الدولي واهمية  المنظمات الدوليه في توثيق العلاقات بين الدول،لاسيما منظمه  السياحه الدوليه.

وقد حضر اللقاء مجموعة من أعضاء الجمعية واصدقائها












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