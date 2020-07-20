الرئيسية | محليات التربية تحذر من تداول ورقة مفبركة لامتحان تاريخ الاردن للتوجيهي

وطنا اليوم-عمان:كشفت وزارة التربية والتعليم، مساء الاثنين، عن حقيقة ورقة لامتحان التوجيهي لمبحث تاريخ الاردن الذي سيمتحن به الطلبة يوم غد الثلاثاء.

امين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، قال في تصريحات صحفية، ان ما تم تداوله عار عن الصحة وان ورقة الاسئلة "غير صحيحة" ومن شأنها التشويش على الطلبة والتأثير على الامتحان الذي سار منذ اول جلساته وفق ما هو مخطط له وبكل هدوء في جميع القاعات بالمملكة وسط ارتياح عام من الطلبة لمستوى الامتحان وإجراءات عقده.

وبين العجارمة في تصريحاته، إن الوزارة ستلاحق قانونيا وبالتعاون مع الجهات المعنية كل من يقف خلف هذه المحاولات للتأثير على سير الامتحان وإثارة التوتر والقلق عند الطلبة، الذين دعتهم الى عدم تداول هذه الورقة وكذلك عدم الالتفات الى هذا النوع الشائعات والتركيز على ما تبقى من جلسات الامتحان.

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