الرئيسية | محليات العزام ينفي وجود أي نشاط ليلي أو اختلاط في مدينة الأمير محمد

وطنا اليوم-عمان:في الوقت الذي يتم فيه إلقاء القبض على منظمي حفل في مزرعة خاصة بمحافظة جرش، وزارة الشباب تدعو إلى حفل مختلط للسباحة والموسيقى في مسبح نادي مدينة الأمير محمد بالزرقاء عن طريق إعلان رسمي تم نشره عبر منصاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، مما أثار الجدل حول سماح الوزارة بالإختلاط وإقامة حفلات DJ ليلا والتناقض بعد يوم واحد من توقيف أشخاص في جرش .

من جهته نفى مدير مدينة الأمير محمد الرياضية في الزرقاء عمر العزام في تصريح ، الإعلان المتداول حول السماح بفتح مسبح المدينة يومي الإثنين والأربعاء للشباب والبنات “مختلط”

وأكد العزام تحويل من أصدر هذا الإعلان إلى لجنة تحقيق بعد متابعة مضمونه.

وأوضح العزام أن الفكرة كانت لأيام العائلات وأنه لا يوجد سباحة ليلية، وكل ما يتداول مغلوط وستتم محاسبة من أصدره .

تاليا الصورة المتداولة لإعلان إفتتاح المسبح أمام الشباب والبنات بطريقة مختلطة فيما تم نفيه .













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