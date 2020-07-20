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العزام ينفي وجود أي نشاط ليلي أو اختلاط في مدينة الأمير محمد
وطنا اليوم-عمان:في الوقت الذي يتم فيه إلقاء القبض على منظمي حفل في مزرعة خاصة بمحافظة جرش، وزارة الشباب تدعو إلى حفل مختلط للسباحة والموسيقى في مسبح نادي مدينة الأمير محمد بالزرقاء عن طريق إعلان رسمي تم نشره عبر منصاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، مما أثار الجدل حول سماح الوزارة بالإختلاط وإقامة حفلات DJ ليلا والتناقض بعد يوم واحد من توقيف أشخاص في جرش .
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