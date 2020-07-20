الرئيسية | محليات وزارة الأشغال: لا يوجد مشروع لإنارة الطريق الصحراوي

وطنا اليوم-عمان:أكدت وزير الاشغال العامة والإسكان، أنه لا يوجد مشروع لإنارة الطريق الصحراوي، باستثناء الأجزاء التي تمر بالمناطق المأهولة بالسكان.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة، عمر محارمة الاثنين، إن هناك دراسة لإنارة الطريق مستقبلاً بالاستعانة بالطاقة الشمسية، وهي فكرة يتم دراستها لتحديد الكلفة وإمكانية تنفيذها.

وأضاف أن تحويلتين غير مفتوحتين من مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي سيتم البدء بهما ضمن المناطق المأهولة "القطرانة والحسينية"، فيما العمل جار في خمس تحويلات ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الأسابيع المقبلة.

وفيما يتعلق بمواصفات المسرب الأيمن المخصص للشاحنات والحمولات المحورية،

وقال محارمة: إن المسرب الأيمن صمم بنفس مواصفات بقية الطريق، حيث أن الصحراوي بالكامل مصمم ومهيأ للحمولات المحورية.

وبخصوص تأثيث الطريق بعناصر السلامة العامة والإشارات التحذيرية، أوضح أن الطريق مؤثث بكافة عناصر السلامة العامة وهو أمر ورد في تصاميم العطاء، وسيتم استكمالها أولاً بأول في الأجزاء المنتهية، ومع نهاية المشروع سيكون الطريق مؤمن ومؤثث بكافة العناصر.

وأوضح أنه يوجد لدى الوزارة فكرة لزراعة أطراف الشارع بالأشجار الحرجية التي تناسب طبيعة التربة والمناخ.

ويشار إلى أن العمل في مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي انطلق في أيلول من العام 2017 وكان من المقرر أن ينتهي في أيلول المقبل، إلا أن الأعمال الأساسية ستنتهي قبل ذلك الموعد بشهر تقريباً.

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