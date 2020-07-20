الرئيسية | محليات تخفيض أجور العمال بنسبة 20% بالقطاعات المتضررة

وطنا اليوم-عمان:عقد وزير العمل نضال البطاينة مؤتمرا صحفيا مساء الاثنين في رئاسة الوزراء، للحديث عن البلاغ رقم 8 الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 لتنظيم أجور شهري تموز وآب، والتطرق لقائمة القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا وآخر التحديثات عليها.

وتاليا ابرز ما تحدث به البطاينة:

البطاينة: البلاغ رقم 8 يجيز لصاحب العمل في القطاعات الأكثر تضرراً الإتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله بمكان عمله أو عن بعد بتخفيض أجره بنسبة 20 بالمئة كحد أعلى بدلاً من نسبة الـ 30 بالمئة المطبقة ببلاغ رقم 7 .

البطاينة: إجازة الاتفاق مع العامل بتخفيض راتبه بنسبة أعلاها 20% بدلاً من 30% في القطاعات الأكثر تضرراً

البطاينة: لا يجوز الخصم من رواتب الموظفين في القطاعات غير المتضررة

البطاينة: عدد المنشآت الوارد بحقها شكاوى 8585 منشأة.. و6523 منشأة التزمت بدفع الأجور

وزير العمل: استقبلنا 42 ألف شكوى عمالية منذ بداية جائحة

وزير العمل: إعادة 3880 عاملاً وعاملة و140 شكوى قيد المتابعة وتحويل 148 مخالفة إلى القضاء للنظر بها، و1150 زيارة ميدانية لمدارس خاصة وعاد 1153 معلماً ومعلمة عادوا إلى عملهم

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