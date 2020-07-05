متصرف لواء القصر يرعى حملة لتنظيف آثار مدينة الربة التاريخية

وطنا اليوم- رعى متصرف لواء القصر تالدكتور فيصل السميران، بحضور مدراء الدوائر فيها وعدد من أبناء المجتمع المحلي حملة صيانة للآثار مدينة الربة التي تعد كنز ثمين يجب المحافظة وتأتي هذه المبادرة ايمانا من عطوفته بأهمية الاماكن الاثرية التي تشكل ارثا حضاريا يتميز به الاردن عن غيره من دول المنطقة.

وبصفة عامة تعاني الاماكن الاثرية من إهمال واضح من قبل دائرة الاثار العامة ووزارة السياحة إذ لا توجد خطة واضحة المعالم للحفاظ عليها وعمل الترميم والصيانة اللازمة.

وتفاعلا مع الحدث كتب السيد ايمن المجالي المنشور التالي على صفحته في الفيس بوك:

كل يوم وانا في طريقي إلى عملي أو إلى السوق في بلدة الربه في لواء القصر، تذهب عيني عنوة إلى تلك البقعه المهمله من أرض البلده التي تحكي تاريخ الربه وجزء من تاريخ اردننا الحبيب، والتي يقال انها حضنت سبع حضارات، انها آثار الربه. وما كانت تعانيه من نسيان وغفله وعدم احترام.

اما اليوم وعندما ذهبت عيني الى ذلك المكان رأت ما كانت تتمنى أن تراه منذ زمن، وكأن الأعمدة الأثرية تتراقص، وكأن الحجارة تدمع دموع الفرح، رأيت نشامى يقفون في كل شبر منها، يعتذرون لها عن التقصير، ويعدوها بالأفضل.

تحت رعاية عطوفة متصرف لواء القصر الدكتور فيصل السميران السرحان، ذلك الشاب المليء بالحيوية النابعة من انتمائه وحبه لوطنه.

وعطوفة مدير التربية والتعليم في لواء القصر

عطوفة مدير أشغال القصر

وعطوفة مدير زراعة لواء القصر

وعطوفة رئيس المركز الأمني لواء القصر

ومجلس محلي الربه بلدية شيحان

والشرطه النسائيه

وعطوفة مدير آثار لواء القصر

وعدد من نشامى المجتمع المحلي

كان اليوم مختلفا، كانت اللفتة الكريمة من النشامى الذين جاءوا لينصفو آثار الربه، ليعطوها حقا لها غيبته السنين، اجتمعو على أرض الواقع ليضعو خطة إنقاذ.

ولم يقتصر لقائهم على الحديث والتشاور فقط بل بدأو العمل فورا وكانو قدوة لغيرهم، ربما معظمهم ليسو من أهل المنطقة وعلى رأسهم عطوفة المتصرف ولكن ذلك إثبات على أن حب الوطن لا يتجزأ، فقد بدأو العمل بالتتظيف وتحديد الأولويات،. ولن تكون الزيارة الأخيرة انشاء الله بل هي البداية،.و ادعوا المجتمع المحلي ليكون له دورا ومكانا أيضا في هذه المبادره؛ نفتخر بهم ونشد على أيديهم وندعو لهم بالتوفيق والمزيد من التقدم والنجاح لخدمة الوطن تحت ظل ورعاية وتوجيه من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم