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دعوة من ضريبة الدخل لمكلفين
وطنا اليوم-عمان:دعت دائرة ضريبة الدخل المكلفين الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي من أنشطة الأعمال خلال عام 2019 على مليون دينار بأنهم ملزمون بتوريد دفعة مقدمة على حساب ضريبة الدخل المستحقة عن النصف الأول من الفترة الضريبية الحالية لسنة 2020 خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ انتهاء النصف الأول من العام الحالي، تجنباً لتعرضهم لفرض غرامة بواقع اربعة آلاف دينار عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه في حال التخلف عن الدفع بعد تاريخ 30 تموز الحالي.
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