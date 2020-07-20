الرئيسية | محليات أول تعليق حكومي على خروج كورونا عن السيطرة في هونغ كونغ

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة ، ان قائمة الدول الخضراء التي سيسمح بدخول المسافرين منها، ستتغير بناء على الوضع الوبائي في هذه الدول.

وبين العضايلة في تصريح مقتضب ان الدول الخضراء التي تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات، سيتم ازالتها من القائمة، كما ان القائمة ستشهد دخول دولا أخرى تحسن فيها الوضع الوبائي ولم تعد تسجل إصابات كثيرة.

وجاءت تصريحات العضايلة تعليقا على اعلان هونغ كونغ والتي هي احدى الدول التي وضعتها الحكومة الأردنية على القائمة الخضراء لاستقبال المسافرين منها نظرا للوضع الوبائي الجيد فيها ، عن خروج كورونا عن السيطرة بعد تسجيل ارتفاع قياسي في حصيلة الإصابات.

يذكر ان الحكومة أعلنت في وقت سابق ، إن "النمسا، سويسرا، ألمانيا، إيطاليا، اليونان، قبرص، هونغ كونغ، وتايلاند" هي ضمن دول القائمة الخضراء التي سيسمح القدوم منها والسفر اليها من الاردن.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر