الرئيسية | محليات هام من البنك المركزي الأردني حول تأجيل أقساط القروض

وطنا اليوم-عمان:أصدر البنك المركزي الأردني اليوم تعميماً إلى البنوك وضح بموجبه أن مفهوم المتضرر لغايات تأجيل أقساط القروض يشمل كل من تراجعت تدفقاته النقدية نتيجة انقطاع راتبه أو انخفاض راتبه وكذلك كل من تم تأجيل زياداتهم و/أو علاواتهم والتي كان من المُفترض أن يحصلوا عليها، علماً بأن البنك المركزي كان قد أصدر بتاريخ 15/3/2020 تعميماً للبنوك يسمح بموجبه بتأجيل أقساط كل من تأثرت تدفقاتهم النقدية سلباً بجائحة كورونا وجاء تعميم اليوم ليؤكد ان جميع الحالات المذكورة أعلاه تقع ضمن هذا المفهوم.

كما أكد البنك المركزي في تعميمه اليوم على البنوك بضرورة التعامل في هذه الظروف بأقصى درجات المرونة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر