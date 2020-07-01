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هام من البنك المركزي الأردني حول تأجيل أقساط القروض
وطنا اليوم-عمان:أصدر البنك المركزي الأردني اليوم تعميماً إلى البنوك وضح بموجبه أن مفهوم المتضرر لغايات تأجيل أقساط القروض يشمل كل من تراجعت تدفقاته النقدية نتيجة انقطاع راتبه أو انخفاض راتبه وكذلك كل من تم تأجيل زياداتهم و/أو علاواتهم والتي كان من المُفترض أن يحصلوا عليها، علماً بأن البنك المركزي كان قد أصدر بتاريخ 15/3/2020 تعميماً للبنوك يسمح بموجبه بتأجيل أقساط كل من تأثرت تدفقاتهم النقدية سلباً بجائحة كورونا وجاء تعميم اليوم ليؤكد ان جميع الحالات المذكورة أعلاه تقع ضمن هذا المفهوم.
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