سعد جابر يجري عملية قلب مفتوح لمريض في مستشفى الأمير حمزة

وطنا اليوم - اجرى وزير الصحة الدكتور سعد جابر عملية جراحة قلب مفتوح لمريض 49 سنة ادخل الى مستشفى الامير حمزة بحالة طارئة نتيجة تضيق للشرايين التاجية بنسبة 95% تكللت بالنجاح.

وبينت الوزارة ان الدكتور جابر اجرى المداخلات الجراحية مع الفريق الطبي المتخصص بتركيب وصلات شريانية ووريدية لتغذية عضلة القلب نتيجة للتضيق الشديد في جميع شريايين القلب، مؤكدة في السياق ذاته انها ضمن العمليات التي يجريها الدكتور جابر في مستشفى حمزة والتي جاءت الاولى بعد جائحة كورونا.

وبين رئيس قسم جراحة القلب في مستشفى الامير حمزة الدكتور حسين الدبوبي ان المريض ادخل الى المستشفى بحالة طارئة نتيجة لتضيق في الشريان الرئيسي الايسر بنسبة 70% وتضيق في الشريان الامامي الايسر بنسبة 90%، وتضيق بالشريان الخلفي المنعكس 90%ن وتضيق بالشريان التاجي الايمن بنسبة 95%.

واشار الدبوبي ان العملية اجريت في ضمن التدخلات الطارئة من قبل الفريق الطبي لانقاذ حياة المريض في الوقت المناسب.

واوضح ان ظروف العملية جاءت ضمن المعايير الطبية العالمية من حيث توفر الاجهزة الطبية المتقدمة والحديثة والتعقيم في اعلى المستويات المطلوبة حيث امتدت 4 ساعات.

كما شارك في إجراء العمليه طبيب تخدير القلب الدكتور ميخائيل صويص.. وجراح القلب الدكتور عماد العريان وفريق متخصص من كوادر قسم جراحة القلب في مستشفى الأمير حمزه