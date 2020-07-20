الرئيسية | محليات أردني يتبرع بأعضاء ابنه المتوفى بحادث سير لإنقاذ 6 مرضى

وطنا اليوم-عمان:تبرّع ذوو ثلاثيني أردني، توفاه الله بحادث سير، بكامل أعضائه، بعد موته سريريا.

وكان الشاب يزن مازن الشيبي، البالغ 35 عاما، في طريقه إلى إيصال خالته لمنزلها، قبل أن تصدم مركبته سيارة كانت تٌقاد بسرعة كبيرة، ويتوفى سريريا منذ السبت الماضي.

وقال أمير خالد، عم الشاب المتوفى يزن ، إن الأطباء أبلغوهم بوفاة يزن سريريا، عقب الحادث، ما دفعه إلى التفكير بالتبرع بأعضائه.

وأضاف أنه أبلغ والد يزن بالفكرة، ليبلغ بدوره والدته التي لم تعترض على الفكرة.

وأوضح أن ما دفعه إلى التفكير بالتبرع في أعضاء يزن، أنه وقع على بطاقة تبرع بالأعضاء، قبل نحو 5 سنوات، ضمن حملة "من بعدي حياة".

وكشف خالد، عن زراعة الاطباء لقلب يزن، في جسد شاب ثلاثيني يبلغ 37 عاما، أما الكلية الأولى، فكانت من نصيب فتاة زرعتها داخل مستشفى خاص في عمّان، والثانية من نصيب فتاة أخرى، زرعتها في مستشفى البشير، فيما تزال القرنيات في بنك العيون.

وشجع خالد، الأردنيين، على التبرع بأعضاء فلذات أكبادهم بعد عمر طويل.

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