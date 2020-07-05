5 أماكن لبيع الأضاحي في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:حددت بلدية الزرقاء 5 مواقع لبيع وذبح الأضاحي داخل حدود مدينة الزرقاء وبعيدة عن التجمعات السكنية.

وقال الناطق الاعلامي في بلدية الزرقاء ينال المعاني ان البلدية استندت في تحديد مواقع حظائر الاغنام بعدها عن الأحياء السكنية والمساجد والمدارس والمستشفيات.

واضاف المعاني بأن البلدية اشترطت على أصحاب الحظائر تجهيز أماكن للحوم بعيدا عن الحظائر منعا للتلوث والالتزام بالتباعد بحيث لا يجوز إدخال أكثر من زبون بواقع 4 أمتار مكعبة لكل شخص والالتزام بالكمامات والقفازات واستخدام الماء والمعقمات وتعقيم الأدوات باستمرار وتجنب التلامس بشكل مباشر مع الزبائن وتوفير خزانات أرضية لتجميع دماء الذبائح ليجري نقلها بسهولة.

وبين ان المواقع المخصصة لبيع وذبح الأضاحي هي :

١- شارع الهاشمية.

٢- شارع السخنة مقابل دائرة الآليات في حي معصوم.

٣- شارع وادي الحجر.

٤- شارع الجبل الأبيض.

٥- شارع الزواهرة /بيرين.

ولفت ان البلديه لن تسمح بإقامة الحظائر في الشوارع العامة ومنطقة الوسط التجاري وشارع الاوتستراد وشارع الجيش ومنطقة الزرقاء الجديدة وداخل الأحياء السكنية.

واكد بأن رئيس البلدية المهندس عماد المومني اشترط على اصحاب الحظائر عدداً من الاشتراطات الصحية لاقامة الحظائر تحت طائلة المسؤولية القانونية حفاظاً على صحة المواطنين وسلامة البيئة والحد من انتشار الأمراض.