الرئيسية | محليات حملة حكومية في الأردن تفتيشية على عمالة الأطفال

وطنا اليوم-عمان:قررت وزارة العمل إطلاق حملة تفتيشية على عمل الأطفال اعتباراً من اليوم الاثنين وتستمر لمدة شهر كامل.

وقال وزير العمل فيصل البطاينة في تصريحات صحفية إن الحملة تهدف إلى التأكد من مدى التزام القطاعات المختلفة بأحكام قانون العمل وتعديلاته فيما يتعلق بعمل الأطفال.

وأكد أن الحملة التفتيشية ستشمل مختلف القطاعات مع التركيز على بعضها كقطاع اصلاح المركبات وبيع القهوة السائلة.

وشدد البطاينة على أن الوزارة ستكثف الزيارات التفتيشية الميدانية في الأيام المقبلة وستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين للقانون من أصحاب العمل بخصوص عمل الأطفال.

ونوه بأن الوزارة ترفض كافة اشكال استغلال الأطفال اقتصاديا، داعيا الجميع إلى التعاون للحد من عمل الأطفال ورفض كافة المبررات لذلك.

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