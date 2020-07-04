 وطنا نيوز -المزارعون ينتقدون تنصّل الحكومة من مسؤولياتها
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
المزارعون ينتقدون تنصّل الحكومة من مسؤولياتها
التاريخ : 20-07-2020 11:18:24 المشاهدات: 1152

وطنا اليوم-عمان:قال ممثل تجمع مزارعي الأردن، المهندس ابراهيم الشريف، أن جميع الجهود فشلت في حلّ قضية البرادات، خاصة في ظلّ تخلّي كافة الجهات الرسمية عن مسؤولياتها.
وأضاف الشريف إن المزارع الأردني سيفقد كافة الأسواق التصديرية إذا استمر هذا الوضع، كما سيتعرض لنكسات وخسائر جديدة تجبرهم على ترك مزارعهم.
ولفت إلى أن هناك توجها لدى المزارعين الآن للاعلان عن تأسيس شركة نقل مساهمة عامة لحلّ قضية البرادات وتخفيض الكلف وايجاد الحلول لقضيتهم بعد أن تخلّت كافة الجهات الرسمية عنهم وتركتهم بلا حلول.
وأشار الشريف إلى وجود مقترح بتنفيذ اعتصام احتجاجا على تنصّل الحكومة من مسؤولياتها.

تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق