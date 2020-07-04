المزارعون ينتقدون تنصّل الحكومة من مسؤولياتها

وطنا اليوم-عمان:قال ممثل تجمع مزارعي الأردن، المهندس ابراهيم الشريف، أن جميع الجهود فشلت في حلّ قضية البرادات، خاصة في ظلّ تخلّي كافة الجهات الرسمية عن مسؤولياتها.

وأضاف الشريف إن المزارع الأردني سيفقد كافة الأسواق التصديرية إذا استمر هذا الوضع، كما سيتعرض لنكسات وخسائر جديدة تجبرهم على ترك مزارعهم.

ولفت إلى أن هناك توجها لدى المزارعين الآن للاعلان عن تأسيس شركة نقل مساهمة عامة لحلّ قضية البرادات وتخفيض الكلف وايجاد الحلول لقضيتهم بعد أن تخلّت كافة الجهات الرسمية عنهم وتركتهم بلا حلول.