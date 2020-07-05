الحكومة : انخفاض طفيف للمحروقات عالميا

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وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الطاقة الأردنية ، تسجيل انخفاض طفيف على أسعار معظم المشتقات النفطية وارتفاع طفيف لأسعار النفط عالميا في الأسبوع الثالث من شهر تموز.

وفي التفاصيل ، انخفضت أسعار المشتقات النفطية عدا الكاز عالميا خلال الأسبوع الثالث من شهر تموز الحالي مقارنة مع معدل أسعارها للأسبوع الثاني. فسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 6ر380 دولار للطن مقابل 6ر384 دولار في الأسبوع الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 1ر1% كما انخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 8ر407 دولار للطن الى 2ر396 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 8ر2%. أما سعر الديزل فانخفض من 6ر371 دولار للطن الى 1ر368 دولا للطن وبنسبة انخفاض بلغت 1%، أما سعر الكاز فقد أظهر ارتفاعا طفيفا هذا الاسبوع مسجلا سعرا بلغ 3434 دولار للطن مقابل 8ر340 دولار وبنسبة 0.6%.

أما سعر زيت الوقود فقد حقق انخفاضا طفيفا بنسبة 0.2% حيث انخفض من 3ر249 دولار للطن الى 7ر248 دولار في الأسبوع الثالث من الشهر.

من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر تموز عند 345 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر حزيران الماضي والذي بلغ 335 دولار.

وكان سعر خام برنت قد ارتفع في الأسبوع الثالث الى 9ر43 دولارا للبرميل مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 2ر43 دولارا.

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