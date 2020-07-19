الطراونة: ما حدنا ولن نحيد عن ثوابتنا تجاه مليكنا ووطننا وامتنا

وطنا اليوم- قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، إن البيان الذي أصدره قبل أيام، يمثله بصفته الشخصية، وولم يكن بأسم مجلس النواب، وان البيان يمثله شخصيا.

وبيّن الطراونة في تصريحات صحفية للزميلة جو 24 إنه مازال حتى اللحظة رئيسا لمجلس النواب، المؤسسة المحترمة التي ترأسها لسنوات، وهذه صفته الوظيفية والاعتبارية، التي يذيل بها جميع خطاباته.

وأضاف، في معرض تعليقه على بيان الـ85 نائبا، أن البيان يمثل الموقعين عليه ويحمل وجهة نظرهم، متابعاً "إن هذا الأمر يخص الزملاء وهم المعنيون بالتعليق عليه، خاصة أن الاجتماع جرى خارج قاعات مجلس النواب، ولم أحضره".

وفي السياق ذاته، جدد الطراونة تأكيده على وقوفه مع سيادة القانون، وتطبيقاً للرؤى الملكية التي يسعى إلى تجذيرها، قائلاً: ما حدنا ولن نحيد عن ثوابتنا تجاه مليكنا ووطننا وأمتنا.