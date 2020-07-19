 وطنا نيوز -الحرارة أعلى من معدلاتها .. وتلامس 40 مئوية في بعض المناطق غدا.. تفاصيل
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الحرارة أعلى من معدلاتها .. وتلامس 40 مئوية في بعض المناطق غدا.. تفاصيل
التاريخ : 19-07-2020 10:15:03 المشاهدات: 1236

 تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5-7 درجات مئوية الاثنين، المزيد عبر النشرة الرئيسية من طقس العرب 

يتوقع أن تكون حالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظات المملكة خلال الاثنين 20 تموز/ يوليو 2020:

الطقس في محافظة إربد: 

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في إربد: 31

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في إربد: 20

الطقس في محافظة عجلون: 

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عجلون: 30

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عجلون: 18

الطقس في محافظة جرش: 

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في جرش: 33

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في جرش: 19

الطقس في محافظة المفرق: 

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في المفرق: 36

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في المفرق: 

الطقس في محافظة البلقاء: 

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في البلقاء: 34

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في البلقاء: 21

الطقس في العاصمة عمّان: 

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عمان:36 

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عمان:23

الطقس في محافظة الزرقاء: 

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الزرقاء: 40

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الزرقاء: 24

الطقس في محافظة مادبا: 

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مادبا: 35

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في مادبا: 21

الطقس في محافظة الكرك: 

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الكرك: 32

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الكرك: 21

 

الطقس في محافظة الطفيلة: 

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الطفيلة: 30

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الطفيلة: 21

الطقس في محافظة معان: 

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في معان: 39

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في معان: 26

 

الطقس في محافظة العقبة: 

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في العقبة: 41

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في العقبة: 29


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