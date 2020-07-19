الرئيسية | محليات الحرارة أعلى من معدلاتها .. وتلامس 40 مئوية في بعض المناطق غدا.. تفاصيل

تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5-7 درجات مئوية الاثنين، المزيد عبر النشرة الرئيسية من طقس العرب يتوقع أن تكون حالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظات المملكة خلال الاثنين 20 تموز/ يوليو 2020: الطقس في محافظة إربد: درجة الحرارة العظمى المتوقعة في إربد: 31 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في إربد: 20 الطقس في محافظة عجلون: درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عجلون: 30 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عجلون: 18 الطقس في محافظة جرش: درجة الحرارة العظمى المتوقعة في جرش: 33 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في جرش: 19 الطقس في محافظة المفرق: درجة الحرارة العظمى المتوقعة في المفرق: 36 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في المفرق: الطقس في محافظة البلقاء: درجة الحرارة العظمى المتوقعة في البلقاء: 34 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في البلقاء: 21 الطقس في العاصمة عمّان: درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عمان:36 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عمان:23 الطقس في محافظة الزرقاء: درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الزرقاء: 40 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الزرقاء: 24 الطقس في محافظة مادبا: درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مادبا: 35 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في مادبا: 21 الطقس في محافظة الكرك: درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الكرك: 32 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الكرك: 21 الطقس في محافظة الطفيلة: درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الطفيلة: 30 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الطفيلة: 21 الطقس في محافظة معان: درجة الحرارة العظمى المتوقعة في معان: 39 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في معان: 26 الطقس في محافظة العقبة: درجة الحرارة العظمى المتوقعة في العقبة: 41 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في العقبة: 29

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