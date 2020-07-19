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الحرارة أعلى من معدلاتها .. وتلامس 40 مئوية في بعض المناطق غدا.. تفاصيل
تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5-7 درجات مئوية الاثنين، المزيد عبر النشرة الرئيسية من طقس العرب
يتوقع أن تكون حالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظات المملكة خلال الاثنين 20 تموز/ يوليو 2020:
الطقس في محافظة إربد:
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في إربد: 31
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في إربد: 20
الطقس في محافظة عجلون:
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عجلون: 30
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عجلون: 18
الطقس في محافظة جرش:
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في جرش: 33
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في جرش: 19
الطقس في محافظة المفرق:
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في المفرق: 36
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في المفرق:
الطقس في محافظة البلقاء:
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في البلقاء: 34
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في البلقاء: 21
الطقس في العاصمة عمّان:
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عمان:36
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عمان:23
الطقس في محافظة الزرقاء:
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الزرقاء: 40
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الزرقاء: 24
الطقس في محافظة مادبا:
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مادبا: 35
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في مادبا: 21
الطقس في محافظة الكرك:
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الكرك: 32
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الكرك: 21
الطقس في محافظة الطفيلة:
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الطفيلة: 30
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الطفيلة: 21
الطقس في محافظة معان:
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في معان: 39
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في معان: 26
الطقس في محافظة العقبة:
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في العقبة: 41
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في العقبة: 29
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