|
العرموطي مفوّضاً عامّاً والعواملة منسّقاً حكوميّاً لحقوق الإنسان
وطنا اليوم-عمان:وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز على تنسيب مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بتعيين علاء الدين العرموطي مفوّضاً عامّاً لحقوق الإنسان، وذلك بعد حصوله على التقييم الأعلى بين المرشّحين للموقع، وفقاً للتقييم الذي أجراه المركز الوطني لحقوق الإنسان.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|