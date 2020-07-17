الرئيسية | محليات العرموطي مفوّضاً عامّاً والعواملة منسّقاً حكوميّاً لحقوق الإنسان

وطنا اليوم-عمان:وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز على تنسيب مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بتعيين علاء الدين العرموطي مفوّضاً عامّاً لحقوق الإنسان، وذلك بعد حصوله على التقييم الأعلى بين المرشّحين للموقع، وفقاً للتقييم الذي أجراه المركز الوطني لحقوق الإنسان.

ويأتي التعيين سنداً لأحكام المادة 16 من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان.

كما قرّر رئيس الوزراء عمر الرزّاز تسمية الموظّف في رئاسة الوزراء نذير العواملة منسّقاً حكوميّاً لحقوق الإنسان.

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