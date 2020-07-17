الرئيسية | محليات الحكومة: هذا ما يحد من انتشار العمل الحزبي السياسي

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، خلال لقاء جمعه اليوم الأحد بالأحزاب السياسية في مبنى الوزارة، شمل ائتلاف تيار الأحزاب الوطنية وائتلاف تيار التجديد وحزب أردن أقوى، أن هنالك خللا في الثقافة المجتمعية يحد من انتشار العمل الحزبي السياسي والبرلمان المبني على التعددية الحزبية.

ودعا لأن يكون هناك دور قوي ومشاركة حقيقية للأحزاب في العملية الانتخابية للوصول إلى البرلمان.

وأكد المعايطة دور البيروقراط الأردني المتمثل بمؤسسات الدولة العامة المدنية والعسكرية ، الذي حمل المرحلة السابقة في الجائحة ،وأثبت أنه قادر على القيام بجميع المهام للحفاظ على صحة المواطن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني وبتعاون جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية ، مشيرا إلى أهمية الوعي الذي تحلى به المواطن، خلال الفترة الماضية ، حيث أن الجائحة أثرت على الوضع الاقتصادي في الأردن والعالم أجمع.

وأثنت الأحزاب السياسية الموجودة، من جانبها، على الموقف الثابت للأردن بقيادة جلالة الملك تجاه الخطة الاسرائيلية بضم الأغوار وأجزاء كبرى من الضفة الغربية، مؤكدة أن هذا الموقف يسجل تاريخيا للدولة الأردنية، إضافة إلى قدرة الدولة الأردنية بمؤسساتها كافة في احتواء جائحة كورونا ومنعها من الانتشار والتحول إلى وباء.

وأشارت الأحزاب إلى بعض القضايا الاقتصادية التي تؤثر على المجتمع الأردني، كتضرر أصحاب الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية، إضافة إلى وجود عقبة في قانون المالكين والمستأجرين وقانون الدائن والمدين ، حيث طالبت بضرورة أن يكون هناك حل جذري لهذه القضايا والعقبات عبر أمر دفاع جديد خاص بذلك.

وطالبت الأحزاب بضرورة تطبيق نظام المساهمة المالية للأحزاب الجديد ليبدأ العمل به عند إجراء أول انتخابات ، مشيرين إلى أن الانتخابات لم يجر تحديدها بسبب جائحة كورونا.

وقدمت الأحزاب، خلال اللقاء، العديد من التوصيات المتعلقة بتعليمات النظام الجديد للمساهمة المالية للأحزاب، خاصة فيما يتعلق بالتمويل المرتبط بالإعلام ومشاركة النساء وأوجه إنفاق المساهمة المالية.

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