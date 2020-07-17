الرئيسية | محليات الملك يعرب عن اعتزازه الكبير بدور الجيش العربي

وطنا اليوم-عمان:أعرب الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن اعتزازه الكبير بدور وقدرة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في حماية حدود المملكة من أي تهديدات.

وأكد جلالته، خلال لقائه اليوم الأحد، قادة وحدات حرس الحدود في القوات المسلحة، ضرورة تعزيز الدعم اللوجستي لوحدات حرس الحدود، لمواصلة أداء مهامها وتنفيذ الواجبات المناطة بها.

ولفت الملك، خلال اللقاء الذي عقد في إحدى نقاط حرس الحدود على واجهة المنطقة العسكرية الجنوبية، إلى الجهود التي يبذلها الأردن لمواجهة فيروس كورونا، والتي مكنته ليكون من أفضل دول العالم في التعامل مع هذا الوباء.

وبين جلالته أنه لا توجد دولة في العالم لم تتأثر اقتصادياً واجتماعياً جراء الوباء، لافتاً إلى أن الأردن يعمل على الحد من آثاره وتداعياته.

وأشار جلالته إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزاً على قطاع الزراعة المتطورة وأهمية زيادة إمكانياته، في ضوء المميزات التي تتمتع بها مناطق عديدة في المملكة، إضافة إلى قطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية والسياحة العلاجية.

وبين الملك أن الأردن يتمتع بالمرونة التي تميزه عن دول عدّة، وتؤهله ليكون مركزاً إقليمياً في ظل تداعيات أزمة كورونا.

وتناول اللقاء التطورات في الإقليم، حيث أكد جلالة الملك على موقف الأردن الثابت والواضح من القضية الفلسطينية، ووقوف المملكة إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة.

وأشار الملك إلى العلاقات المتميزة التي تربط المملكة مع الأشقاء العرب، ودول المنطقة والعالم.

واستمع جلالته إلى إيجاز من قادة الوحدات حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية والخطط المستقبلية للتطوير والتحديث في مختلف المجالات كلا ضمن منطقة مسؤوليته.

وبيّن قادة الوحدات مستوى جاهزية وحداتهم والمعنويات العالية التي يتمتع بها مرتبات حرس الحدود، الذين يقدمون أرواحهم دفاعاً عن الواجب الذي نذروا أنفسهم له، ومدى جاهزية وحداتهم لتنفيذ الواجبات المنوطة بهم.

ويأتي هذا اللقاء حرصاً من جلالته على التواصل الدائم مع مرتبات القوات المسلحة في مختلف مواقعهم، وتأكيداً على ضرورة استمرار تطوير وتحديث القوات المسلحة بمختلف صنوفها تأهيلاً وتسليحاً وتدريباً.

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