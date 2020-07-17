|
4 إصابات جديدة جميعها غير محلية
وطنا اليوم-عمان:أعلن الأردن، الأحد، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها غير محلية.
الإصابات والشفاء والفحوصات: - سُجِّلت اليوم (4) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، وعلى النحو الآتي: - (3) حالات لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (2 من السعوديّة، و1 من العراق). - حالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر حدود العمري. - وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1218) حالة. - سُجِّلت أيضاً حالتا شفاء لهذا اليوم، في مستشفى الأمير حمزة. - تمّ إجراء (6715) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (513932) فحصاً.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|