4 إصابات جديدة جميعها غير محلية

وطنا اليوم-عمان:أعلن الأردن، الأحد، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها غير محلية.

وتاليا الإيجاز الصحفي اليومي، الصادر عن رئاسة الوزراء:

الإصابات والشفاء والفحوصات: - سُجِّلت اليوم (4) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، وعلى النحو الآتي: - (3) حالات لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (2 من السعوديّة، و1 من العراق). - حالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر حدود العمري. - وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1218) حالة. - سُجِّلت أيضاً حالتا شفاء لهذا اليوم، في مستشفى الأمير حمزة. - تمّ إجراء (6715) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (513932) فحصاً.

إجراءات أخرى: - تؤكد وزارة الصحّة أهميّة استخدام تطبيق (أمان) الذي ساهم باكتشاف العديد من الحالات، وقد أدى ذلك إلى سهولة وصول فرق التقصّي الوبائي إلى جميع مخالطي هذه الحالات.

- وتؤكد الوزارة أيضاً أهميّة استخدام تطبيق (صحتك) الذي يزوّد مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلّقة بفيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحيّة وتحذيرات وتنبيهات تتعلّق بمستجدّات الحالة الوبائيّة.