 وطنا نيوز -النائب الصرايرة يتبرأ من بيان الـ85 نائبا ..تم التوقيع عليه دون علمي وسأقاضي من فعل ذلك
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النائب الصرايرة يتبرأ من بيان الـ85 نائبا ..تم التوقيع عليه دون علمي وسأقاضي من فعل ذلك
التاريخ : 19-07-2020 07:08:09 المشاهدات: 1847

وطنا اليوم- استهجن النائب رجا جزاع الصرايرة الزج بأسمه والتوقيع عنه على البيان الموقع من 85 نائبا ضد بيان رئيس المجلس عاطف الطراونة وتعهد بمسائلة من زور توقيعه امام القضاء. 

وهذا ما نشره على صفحته في الفيسبوك..اسعد الله اوقاتكم بكل خير ،،، اننا جميعا مع الوطن وجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه بسياسته الحكيمه في ظل ظروف محيطة صعبه لبناء وطن الاجيال ، واننا مع توجهات الحكومه بالاصلاح الشامل ومحاربة الفساد اينما كان ، ومع قضائنا العادل وسيادة القانون والذي بهما نفتخر ،، ولكن ان يزج بعض الزملاء باسماء زملاء لهم والتوقيع عنهم بالبيان الاخير والذي تم نشره وبدون علمهم بما في ذلك اسمي وتم تزوير ذلك وتزوير توقيعي ودون علمي بالبيان الاخير الذي تم نشره اليوم وانني ساقوم بمقاضاة من تجرأ على ذلك وضمن الاجراءات القانونيه ،، اخوكم النائب رجا جزاع الصرايره


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