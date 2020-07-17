الرئيسية | محليات التحضير لقمة ثلاثية أردنية عراقية مصرية

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، إنّ العلاقات الثنائية مع مصر يكرس تعزيزها جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وفي كل المجالات بما ينعكس على العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأضاف خلال المؤتمر الذي عقد في وزارة الخارجية، عصر اليوم: "أنّ قضايانا على المستوى الثنائي تسير بمستوى جيد وثمة تفعيل لجهود زيادة التعاون في جميع المجالات"، مشيراً إلى الجهود المستمرة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن لأجل زيادة التعاون خدمة للقضايا العربية و لبنة في بنيان العمل العربي المشترك.

وقال الوزير "نتطلع إلى قمة يتم التحضير لها ما بين زعماء الدول الثلاث"، لافتاً إلى انّ المباحثات الأردنية المصرية تطرقت إلى موضوع الضمّ.

وأكّد أنّ الأردن ومصر في موقف واحدٍ برفض الضمّ كونه يقوض حل الدولتين ويخرق القانون الدولي، محذراً من أنّ هذه الخطوة سيكون لها انعكاسات كارثية ليس فقط على حلّ الدولتين وإنما لكل الجهود المستهدفة لتحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب وفق قرارات الشرعية الدولية.

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