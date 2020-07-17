الرئيسية | محليات وزارة الادارة المحلية تحدد شروطا لأماكن بيع الأضاحي

وطنا اليوم-عمان:عممت وزارة الإدارة المحلية، اليوم الأحد، على البلديات الشروط الواجب الالتزام بها عند تخصيص أماكن لبيع الأضاحي ، بما يتماشى مع الظروف الحالية جراء أزمة كورونا.

واشترطت الوزارة في تعميمها بأن تكون مواقع بيع الأضاحي خارج حدود التنظيم ، وبعيدة عن السكان والشوارع الرئيسية والأماكن الحساسة كالمساجد والمدارس والمستشفيات ، ولا يكون المدخل والمخرج من نفس المكان ، وضرورة توفير خزانات أرضية لتجميع دم الذبائح ليجري نقلها بسهولة.

ودعا التعميم أن يكون مكان تجهيز اللحوم بعيدا عن الحظائر منعا للتلوث، وضرورة الالتزام بالتباعد، حيث لا يجوز إدخال أكثر من زبون بواقع 4 امتار مكعبة لكل شخص وتنظيم دخول الزبائن، ولبس الكمامات والقفازات واستخدام الماء والمعقمات وتعقيم الأدوات باستمرار وتجنب التلامس بشكل مباشر مع الزبائن.

وأكد ضرورة تأمين البلديات بعدد كاف من عمال الوطن لنقل النفايات الصلبة والسائلة بشكل مستمر إلى المكبات المخصصة والالتزام برش المواقع بالمبيدات الحشرية وتعقيم المواقع بمرشات خاصة للتعقيم، وضرورة التزام أصحاب الحظائر بالنظافة بشكل تام.

وأشار التعميم إلى ضرورة توفير أطباء بيطريين لمعاينة المواشي واللحوم وإجازتها للاستهلاك البشري وتوفير مراقبي صحة للإشراف على مواقع بيع الأضاحي.

ودعا البلديات الى تحديد مواقع بيع الأضاحي، حيث تأتي هذه الإجراءات حفاظا على صحة المواطنين وسلامة البيئة والحد من انتشار الأمراض.

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