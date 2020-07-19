نقابة الحلي والمجوهرات تحذر تجار الذهب في الأردن

وطنا اليوم-عمان:حذرت النقابة العامة به محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، تجار محال الذهب، قبول اية بضاعة "ذهب"، تكون غير مشغولة بشكل سليم ولا تحمل شعارا أو عيارا لها.

وقالت النقابة في بيان لها، الاحد: " لقد لوحظ ان بعض المشاغل تقوم بتوزيع مشغولاتها دون أن تكون دمغة المشغل واضحة لا شعارا اولا عبارا، وان هذ يشكل مخالفة صريحة لتعليمات الرقابة على المصوغات الذهبية وبعرضكم التحويل للمحاكم ودفع مخالفات لا داعي لأن تتحملوها".

وأضافت " نهيب باصحاب المشاعل عدم توزيع اي اقطعة غير مدموغة دمغة واضحة غير قابلة للازالة شعارا و عیارا، كما نهيب بالتجار عدم قبول اية بضاعة من أي مشغل او موزع ما لم تكن كما ذكر سالفا، فالمسؤولية مشتركة، أن المتبع حاليا بالمواصفات والمقاييس التحويل للمحاكم جراء أية مخالفة مهما تناهت بالصغر، فاحمي نفسك ايها الاخ التاجر او الصائغ و درهم وقاية خير من قنطار علاج".