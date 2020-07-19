 وطنا نيوز -نقابة الحلي والمجوهرات تحذر تجار الذهب في الأردن
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نقابة الحلي والمجوهرات تحذر تجار الذهب في الأردن
التاريخ : 19-07-2020 03:34:22 المشاهدات: 813

وطنا اليوم-عمان:حذرت النقابة العامة به محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، تجار محال الذهب، قبول اية بضاعة "ذهب"، تكون غير مشغولة بشكل سليم ولا تحمل شعارا أو عيارا لها.

وأضافت " نهيب باصحاب المشاعل عدم توزيع اي اقطعة غير مدموغة دمغة واضحة غير قابلة للازالة شعارا و عیارا، كما نهيب بالتجار عدم قبول اية بضاعة من أي مشغل او موزع ما لم تكن كما ذكر سالفا، فالمسؤولية مشتركة، أن المتبع حاليا بالمواصفات والمقاييس التحويل للمحاكم جراء أية مخالفة مهما تناهت بالصغر، فاحمي نفسك ايها الاخ التاجر او الصائغ و درهم وقاية خير من قنطار علاج".


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