رابط لتسجيل الطلبة الاردنيين بالخارج في مدارس المملكة

وطنا اليوم-عمان:أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم الاحد، خدمة لتسجيل الطلبة الاردنيين خارج المملكة في المدارس على الرابط الالكتروني (http://apps.moe.gov.jo/app/foreignersStudents/).

وقالت امين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات لوكالة الانباء الاردنية، ان اطلاق الرابط يأتي في اطار حزمة الخدمات الالكترونية التي وفرتها الوزارة لتسهيل وصول المواطنين الاردنيين وبخاصة الطلبة على خدماتها وتمكينهم من الحصول عليها.

ويمكن الرابط الجديد بحسب الدكتورة قبيلات، الطلبة خارج الاردن من التسجيل في المدارس للعام الدراسي المقبل 2021/2020، لتسهيل التحاقهم بها عند عودتهم الى ارض الوطن، وتمكينهم من الاستفادة من منظومة التعليم عن بعد عبر منصة الوزارة لحين عودتهم الى المملكة.

وبينت ان هذه الخدمة تتيح لوزارة التربية والتعليم معرفة أعداد الطلبة الراغبين بالالتحاق بالمدارس سواء الحكومية أو الخاصة، وكذلك حصر احتياجاتها من اللوازم والكتب والقرطاسية المدرسية اللازمة، وتوجيه جهود الوزارة نحو توفير البيئة المدرسية اللازمة للطلبة.