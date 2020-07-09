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رابط لتسجيل الطلبة الاردنيين بالخارج في مدارس المملكة
وطنا اليوم-عمان:أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم الاحد، خدمة لتسجيل الطلبة الاردنيين خارج المملكة في المدارس على الرابط الالكتروني (http://apps.moe.gov.jo/app/foreignersStudents/).
وقالت امين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات لوكالة الانباء الاردنية، ان اطلاق الرابط يأتي في اطار حزمة الخدمات الالكترونية التي وفرتها الوزارة لتسهيل وصول المواطنين الاردنيين وبخاصة الطلبة على خدماتها وتمكينهم من الحصول عليها.
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