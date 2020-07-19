الرئيسية | محليات الرزاز: كل من يخرج عن القانون ستطاله يد العدالة دون استثناء

وطنا اليوم-عمان:أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أن محاربة الفساد وحماية المال العام توجيه ملكي ومطلب شعبي، لن نتراجع عنه.

جاء ذلك خلال كلمته الأسبوعية، عن إجراءات الحكومة المتواصلة في حماية المال العام، والتشديد على إنفاذ القانون، والاستعداد لفتح المطارات خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب التطرق لبعض القضايا المحلية الآخرى.

وقال الرزاز: "سوف نقوم بمراجعة كافة الإجراءات والأدوار وبالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة لوضع حد للحوادث التي سمعنا عنها مؤخراً".

وأكد على ثقة نشامى الأمن العام لعملهم الدؤوب والمخلص في القبض على كل من يخرق القانون ليحال لقضائنا العادل والنزيه، مشيرا إلى أن كل من يخرج على القانون ستطاله يد العدالة دون استثناء.

وبين أن حجم التلاعب في بعض العطاءات وصل إلى 700% و لن نتهاون في ضبط المال العام ومحاربة الفساد.

وبين الرزاز أنه سيكون هناك إعلان رسمي هذا الأسبوع للإجابة عن الاستفسارات والأسئلة والتخوفات من فتح المطارات.

وتابع أن من الأولوية الأولى عند فتح المطارات هي عودة أبنائنا الأردنيين من الخارج بدون تعريضهم أو أسرهم للخطر.

وقال إنه من الواجب أن نعمل على زيادة عدد الأسواق الشعبية والسماح بتجوال الباعة في مواقع محددة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتابع أن حماية المال العام هو شعار ومطلب الجميع ولكن ما أن يدخل حيّز التنفيذ إلا ويواجه معارضة ومقاومة شديدة من البعض، وجزء من مقاومة إجراءات حماية المال العام يكون من جهات مستفيدة من الوضع القائم على مدى عقود.



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