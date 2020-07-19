الرئيسية | محليات الجمارك تحبط تهريب مسدسات وبنادق خرز

وطنا اليوم-عمان:تمكنت الكوادر الجمركية العاملة في مديرية مركز جمرك العقبة من إحباط تهريب مسدسات وبنادق خرز وبنادق مزودة بالليزر تم ضبطها اثناء معاينة احدى الحاويات الواردة تم التصريح عن محتوياتها مسدسات اطفال بلاستيك.

وقال الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك بأنه تم ضبط ما يقارب (6276) مسدس وبندقية خرز اثناء المعاينة الفعلية لإحدى الحاويات الواردة وتم التصريح عن محتويات الحاوية مسدسات بلاستيك، وبعد جرد الحاوية تم ضبط المسدسات وبنادق الخرز واجهزة الليزر.

وتم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمضبوطات واحالة القضية إلى مدعي عام الجمارك لاستكمال الاجراءات اللازمة بحق المخالفين وحسب قوانين وتعليمات الجمارك النافذة.

وتجدر الاشارة ان دائرة الجمارك تطبق التعليمات الصادرة عن قرارات مجلس الوزراء رقم 4251 والمتضمن منع دخول مثل هذه المواد لما لها من تأثير مباشر على صحة وسلامة الانسان حيث ان هذه المسدسات تؤثر بشكل مباشر على الاطفال وقد يؤدي استخدامها إلى فقدان البصر للاطفال.

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