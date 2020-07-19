الرئيسية | محليات السماح بفتح غرف القياس في قطاع الألبسة

وطنا اليوم-عمان:قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، الأحد، السماح لمنشآت قطاع الألبسة "والنوفوتيه" بفتح غرف القياس ضمن معايير الصحة والسلامة العامة.

ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، أكد أنه تمت الموافقة على طلب القطاع بفتج غرف القياس في محال الألبسة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، وفق ما نقلت المملكة.

وبين القواسمي أن القطاع طالب في وقت سابق بفتح غرف القياس؛ لتسهيل عمل محال الألبسة، وجرت الموافقة على طلب القطاع اليوم بكتاب رسمي صادر عن وزارة الصناعة والتجارة.

ويظهر الكتاب أن غرفة تجارة الأردن طالبت في 6 تموز/يوليو، بفتح غرف القياس وجرت الموافقة على الطلب بكتاب رسمي صدر عن الوزارة في 19 تموز/يوليو الحالي.

وكانت الحكومة، قد استأنفت أعمال قطاع الألبسة والأحذية عن طريق البيع المباشر، بشرط منع قياس الملابس داخل هذه المحال، أو تبديلها أو إرجاعها، بنهاية شهر نيسان/أبريل الماضي، بعد إغلاقها ضمن تدابير احترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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