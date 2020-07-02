وطنا اليوم-عمان:قال مدير مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية ماهر كلوب ان التسول أصبح مهنة ذات مردود مالي جيد ولم يصبح بقصد الحاجة او العوز وان كثيراً من الأشخاص الذين يمارسون التسول اتضح ان لديهم املاكاً وأموالاً.

واضاف كلوب ان التسول اصبح يمارس بطريقة منظمة احيانا من قبل عصابات مختصة بذلك تسخرالنساء والأطفال لهذه الغاية بهدف كسب عواطف الناس لمنحهم المال وتؤمن لهم الحماية وتوجه لهم الإنذار المبكر.

وفيما يتعلق بأعداد المتسولين قال كلوب انه تم ضبط اكثر من 4 الاف متسول خلال عام 2019 منهم جنسيات غير اردنية يمارسون ا لتسول في جميع المحافظات وبشكل يجبالحد منه بكل الطرق المتاحة.

وبدوره قال مدير دائرة التفتيش بوزارة العدل م. هيثم النجداوي ان الوزارة تهتم بشكل كبير بموضوع عمالة الأطفال وقد حددت الوزراة سن العمل وهو منذ 18 عاماً فأكثر بينما الأطفالمن عمر 16 عاماً وحتى 18 يمكنهم العمل ضمن شروط ومحددات معينة حتى لا يتم استغلالهم بطرق غير قانونية وبعيدة عن شروط العمل الموضوعة من قبل الدولة.

واضاف ان هنالك مشروع مكافحة عمل الأطفال هدفه اعادة تأهيل الطفل والعمل على عودته الى مدرسته وقال انه تم رصد اطفال لا تتجاوز اعمارهم 12 عاماً يعملون في محلات الميكانيك.

وشدد على ضرورة وجود الأطفال في مدارسهم كي لا يمارسون اعمالاً لا تليق بسنهم او يتم استغلالهم لغايات التسول وغيرها من الأمور المشابهة.