الرئيسية | محليات الامن : المزيد من التكنولوجيا لمراقبة الصحراوي

وطنا اليوم-عمان:قال مدير إدارة الدوريات الخارجية في مدرية الامن العام العقيد الدكتور حسام القاضي انه الدوريات الخارجية تهدف لزيادة الرقابة على الطرقات الخارجية ومنها الصحراوي للحد من الحوادث المرورية.

وبين القاضي انه سيتم استخدام المزيد من التكنولوجيا لمراقبة المخالفات على الطريق الصحراوي، بحسب تلفزيون المملكة.

وأشار القاضي الى انه سيتم زيادة كاميرات المراقبة والسيارات المتحركة المزودة بكاميرات على الطريق الصحراوي بعد فتحه، وستشكل لجنة دائمة من الشركاء للتعامل مع الطريق الصحراوي بعد تأهيله.

وبين القاضي انه سيكون هنالك حملة توعوية للحد من حوادث المرور على الطريق الصحراوي بعد فتحه بالكامل.

وأشار القاضي الى وجود خدمة الطوارئ لتلقي البلاغات لفئة الصم والبكم في مركز القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام عبر اتصال مرئي على الرقم المجاني 114.

وقال القاضي ان أي شكوى تتعلق بالمخالفات يتم التحقيق فيها للتأكد من قانونيتها.

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